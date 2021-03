De la deflación… ¿a la inflación? Un debate que se abre

Hace pocas semanas, en The Washington Post, un vehemente Larry Summers, ex secretario del Tesoro del presidente Clinton y asesor del presidente Obama, lo exponía con su contundencia habitual: hay peligro de inflación. Lo afirma quien hablaba, no hace mucho, de “estancamiento secular” y de las consecuencias negativas de la deflación. Siguiendo esa estela, pocos días después, un contundente Olivier Blanchard, ex economista jefe del FMI, remachaba en el mismo clavo: los estímulos fiscales y monetarios pueden promover rebrotes en los precios.