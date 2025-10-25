·
Definición pirata sin número
Santo jamonero que te chupa la sangre
5
meneos
281 clics
enviado
____
5 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «¿Sanguijuelo?»
pcmaster
2025-10-25 21:06:10
#1
pcmaster
*
¿Sanguijuelo?
4
K
56
#2
rogerius
*
#1
El santo jamonero
es una marca de fiambres y eso. A ver si esto va a ser publicidad encubierta.
0
K
20
#4
retruecano
#2
0
K
8
#5
retruecano
#1
premio!
0
K
8
#3
Magog
¿Flan de leche no tenéis?
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
