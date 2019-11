Los defensores de la concertada deberían leerse la Constitución

Si se aplicara la Constitución, mañana deberían cerrar todos los centros educativos (privados-concertados o privados puros) que tengan un ideario religioso o no permitan el acceso, con independencia del sexo de los alumnos. El respeto a los principios constitucionales supondría que ninguna organización segregue por sexo o tenga un ideario religioso que vaya en contra de los alumnos que puedan matricularse en esos centros educativos. En el caso de la religión, no podrían existir centros educativos católicos, musulmanes, judíos, etc.