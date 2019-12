En defensa de Plácido Domingo

La precariedad de las acusaciones al cantante no guarda proporción con la demolición de su imagen. Se trata de tumbar al coloso cuando acaso su figura se encorva. Y se hace desde presupuestos muy precarios, no en los tribunales, sino en la plaza pública y en la sala de audiencias mediática. Ocho de las denuncias son anónimas y desprovistas de pruebas, mientras que la única identificada, la mezzo Ruth Wulf, lo “acusa” de habérsele insinuado. No hay proporción por tanto, entre el fundamento de las denuncias a Domingo y sus efectos devastadores..