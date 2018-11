“Dedicaos a los límites de velocidad y dejad los del humor”: las reacciones al tuit de la Guardia Civil sobre Dani Mateo

“La bandera simboliza la unión de un pueblo. Respétala. No hacerlo no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa”. Este es el sorprendente tuit publicado este jueves por la cuenta oficial de la Guardia Civil, en el que se permiten decir qué es humor y qué no. El instituto armado publicó este tuit tras la polémica desatada por un vídeo humoristico de Dani Mateo, retirado por La Sexta, en el que simulaba sonarse.