La decisión de Warner de estrenar a la vez en cines y HBO Max sigue ganándose enemigos: Nolan, Villeneuve y otros

Las primeras impresiones, inmediatas y principalmente negativas, al anuncio de Warner de que todas sus películas de 2021 se estrenarían simultáneamente en salas y HBO Max, llegaron de los cines. Son los principales afectados por una medida que muchos consideran una estocada de muerte: algunos de los estrenos más esperados del año que viene, como 'The Suicide Squad', 'Mortal Kombat', 'The Conjuring: The Devil Made Me Do It', 'Space Jam: A New Legacy', 'Dune', 'Godzilla vs. Kong' o 'Matrix 4' recibirán este tratamiento.