Décimo vuelo de la Starship: el programa vuelve a encarrilarse

El décimo vuelo de prueba del programa Starship o IFT-10 (Integrated Test Flight 10) ha sido un éxito, quizás no rotundo, pero éxito al fin y al cabo. Y es que por primera vez un vuelo de prueba Starship cumple todos los objetivos previstos.

Pablosky
#1 pero no es duplicada, ni de lejos son el mismo artículo aunque hablen de lo mismo.
pcmaster
#1 Pero esta es relacionada, es un análisis de Daniel Marín sobre el vuelo y es un artículo mucho más extenso,
pozz
A mi me alucinó la cantidad de pruebas que realizaron y pudimos ver en directo.
Sandilo
Un ejercicio de ciencia sublime.
ThePato
#6 Naves espaciales que van a ningún sitio. Yo estoy en éxtasis :troll:
Sandilo
#7 Verás el día que descubras que la ciencia es ensayo y error. xD
