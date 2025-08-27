Décimo vuelo de la Starship: el programa vuelve a encarrilarse

El décimo vuelo de prueba del programa Starship o IFT-10 (Integrated Test Flight 10) ha sido un éxito, quizás no rotundo, pero éxito al fin y al cabo. Y es que por primera vez un vuelo de prueba Starship cumple todos los objetivos previstos.
| etiquetas: daniel marín , spacex , ift-10
Y microblogging:
#0 github.com/Meneame/meneame.net/wiki/Meneatiqueta
7 Por favor, no repitas el nombre del blog o web en el título o texto del meneo. El nombre del sitio ya aparece en la información del meneo y repetirlo sería redundante.