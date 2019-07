¿Debe un periodista tener la carrera de periodismo?

La Federación de Periodistas ha anunciado que no admitirá a quien no tenga el título, ha levantado críticas en algunos sectores y ha provocado que la Asociación Española de Comunicación Científica se marche de la federación. «Es una decisión anacrónica que atenta contra del futuro de la profesión y cierra los ojos ante la realidad», afirma Antonio Calvo, presidente de la AECC. «Si partimos de la base de que no es necesaria la titulación para ser un buen periodista, al restringir lo que estamos haciendo es empobrecer la profesión», afirma...