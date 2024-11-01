edición general
7 meneos
16 clics

¿A qué se debe el alarmante número de quiebras en Alemania?

Una encuesta de la DIHK revela que casi una de cada tres empresas con menos de 20 empleados teme el deterioro de su situación laboral. Este porcentaje representa alrededor del 85 por ciento de todas las compañías en Alemania.
Los precios de la energía, la guerra de Rusia en Ucraniay la transición hacia la neutralidad climática también contribuyen a las dificultades que enfrentan las empresas. Además, "es difícil cuantificar en qué medida la política, con sus reformas tardías, y algunas empresas, con sus ajustes rezagados, han contribuido a...

| etiquetas: alarmante , quiebras , alemania , 2025
5 2 0 K 88 Economía
14 comentarios
5 2 0 K 88 Economía
Spirito #6 Spirito *
El barato gas ruso para la industria del acero, del automóvil, de la electricidad, de la calefacción... que nos viene de EEUU se nos ha encarecido incomprensiblemente. :popcorn:
3 K 52
azathothruna #10 azathothruna
#6 Mientras China.
Compra como si no hubiera mañana petroleo y gas, pero para asegurarse, entran en modo brr fabricando placas solares eolicas, maremotrices y hasta centrales nucleares.
1 K 27
ElBeaver #11 ElBeaver
#6 Según esto, está más barato que en 2018., tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas
1 K 19
#14 El_dinero_no_es_de_nadie *
#9 #7 #6 El precio del gas está más barato que antes de la guerra de Ucrania, por debajo de los 30 €
www.mibgas.es/

El precio de la electricidad en Alemania está caro por otros motivos como las tasas fit-it  media
0 K 12
HeilHynkel #2 HeilHynkel
No tenía ni idea de este asunto ... pero creo que lo mínimo que te esperas de un artículo cuyo título es que de una respuesta, aunque sean hipótesis.

Que las empresas pequeñas y económicamente más débiles son más vulnerables te lo podía haber dicho yo que no tengo ni puta idea del estado del tejido empresarial alemán.
1 K 30
cocolisto #9 cocolisto
#2 "Los precios de la energía, la guerra de Rusia-Ucrania y la transición hacia la neutralidad climática también contribuyen a las dificultades que enfrentan las empresas. Además, "es difícil cuantificar en qué medida la política, con sus reformas tardías, y algunas empresas, con sus ajustes rezagados, han contribuido a los problemas".
0 K 20
cocolisto #1 cocolisto
Vaya pregunta más tonta..
0 K 20
Dragstat #5 Dragstat
Si empiezan llamando alarmante a la situación actual, se van a quedar sin superlativos para los años venideros. Yo cambiaría el titular por: "¿A qué se debe que el número de quiebras en Alemania sea todavía tan bajo?"
0 K 20
ElBeaver #12 ElBeaver
El precio del gas está más barato que antes de la invasión rusa a Ucrania.
1 K 19
#4 XXguiriXX
Termina con nia y empieza con Ucra.
0 K 12
JackNorte #13 JackNorte
Con tantos disparos en los pies el unico futuro es empresas de muletas a corto plazo y sillas de ruedas a largo plazo.
0 K 12
calde #7 calde
"Poco me parece..."

Entre el tema de la dependencia energética de Rusia, la campaña publicitaria de meter miedo con una posible guerra con Rusia, la presión de la industria automotriz china, ...
0 K 11
#8 Feliberto
Que disfuten lo votado
0 K 10
lixivia #3 lixivia *
1 de cada 3 ¿como pueden ser el 85%? algo no cuadra… seria 1/3 de 85, el 28,33%
0 K 7

menéame