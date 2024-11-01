Una encuesta de la DIHK revela que casi una de cada tres empresas con menos de 20 empleados teme el deterioro de su situación laboral. Este porcentaje representa alrededor del 85 por ciento de todas las compañías en Alemania.
Los precios de la energía, la guerra de Rusia en Ucraniay la transición hacia la neutralidad climática también contribuyen a las dificultades que enfrentan las empresas. Además, "es difícil cuantificar en qué medida la política, con sus reformas tardías, y algunas empresas, con sus ajustes rezagados, han contribuido a...
Compra como si no hubiera mañana petroleo y gas, pero para asegurarse, entran en modo brr fabricando placas solares eolicas, maremotrices y hasta centrales nucleares.
El precio de la electricidad en Alemania está caro por otros motivos como las tasas fit-it
Que las empresas pequeñas y económicamente más débiles son más vulnerables te lo podía haber dicho yo que no tengo ni puta idea del estado del tejido empresarial alemán.
Entre el tema de la dependencia energética de Rusia, la campaña publicitaria de meter miedo con una posible guerra con Rusia, la presión de la industria automotriz china, ...