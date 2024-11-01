¿A qué se debe el alarmante número de quiebras en Alemania?

Una encuesta de la DIHK revela que casi una de cada tres empresas con menos de 20 empleados teme el deterioro de su situación laboral. Este porcentaje representa alrededor del 85 por ciento de todas las compañías en Alemania.

Los precios de la energía, la guerra de Rusia en Ucraniay la transición hacia la neutralidad climática también contribuyen a las dificultades que enfrentan las empresas. Además, "es difícil cuantificar en qué medida la política, con sus reformas tardías, y algunas empresas, con sus ajustes rezagados, han contribuido a...