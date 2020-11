Debate en el PP: “El no a todo no es suficiente. Hay que diseñar una oposición realista”

La pasada semana fue negra para el Gobierno de coalición porque Bildu y la crisis de inmigración en Canarias dejaron en evidencia las debilidades de su alianza y la descoordinación entre los ministerios. Pero esas debilidades del Gobierno no levantan el entusiasmo en el Partido Popular. En el PP se lamentan de sus propias carencias, «sigue faltando equipo en la dirección y falta alternativa, sobre todo económica». «El No a todo no es suficiente cuando el escenario de la pandemia y de la solución de las vacunas está variando».