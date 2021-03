David Lynch intentó adaptar uno de los mangas de Katsuhiro Otomo para Hollywood [EN]

[Nilo Rodis-Jamero] [...] abordó el manga de Otomo Domu [Pesadillas] después de que Bandai dijera que estaba interesada en adaptarlo con Lucasfilm. Rodis-Jamero incluso fue a Japón para discutir el proyecto con ejecutivos de Bandai, y el estudio le hizo una oferta en costes de producción que no podía ser desestimada. "Así que cuando la posibilidad de hacer Domu llegó milagrosamente, se la llevé a David porque ésto era el territorio de David. [...] Y le conté la escena inicial, y antes de que pudiera terminar me dijo, "Me apunto"".