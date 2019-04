David Jiménez: "El Ayuntamiento de Madrid pagó un viaje a Singapur para los JJ.OO a más de 100 periodistas "  

David Jiménez, exdirector del diario ‘El Mundo’, ha presentado su libro y nos ha desvelado que su libro contaba con 55 páginas más, pero que no ha publicado porque no tenía la información al 100% contrastada, algo que no descarta hacer. Lo que si nos ha contado ha sido una bonita historia de periodistas, relojes de lujo y Juego Olímpicos, que tuvo lugar durante la candidatura del PP para Madrid 2012.