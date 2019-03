Un dato tan horrible como cierto: siete de cada diez fisioterapeutas denuncian haber sufrido acoso

Las fisioterapeutas han gritado basta y se han unido contra el acoso de clientes machistas que sufren en su profesión. Una de las profesionales ha asegurado que un paciente eyaculó cuando ella llegó a masajearle la rodilla: "Me dijo que era una cosa totalmente normal y que tenía que estar acostumbrada a ello". "Desde que un paciente te agarra y te tira encima de él para besarle hasta que te comentan finales felices que no tienen ningún sentido". Las denuncias no superan el 12%.