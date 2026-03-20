DarkSword y Coruna: las herramientas de espionaje gubernamental que ahora hackean iPhones de forma masiva

Cientos de millones de iPhones son vulnerables a dos kits de hacking de nivel gubernamental que han acabado en manos de espías rusos y cibercriminales. DarkSword y Coruna son dos conjuntos de exploits —programas que aprovechan fallos de seguridad para tomar el control de un dispositivo— descubiertos por investigadores de Google, iVerify y Lookout. Ambos pueden comprometer un iPhone en silencio con solo visitar una página web infectada: sin descargas, sin tocar nada, sin aviso.