A Pedro Sánchez siempre lo he visto muy en plan figurante de 'Los santos inocentes', no sé por qué. Si no habla, lo veo como muy cateto, muy de pueblo. Casado y Rivera me parecen un poco intercambiables. Quedarían bien en un cómic de Zipi y Zape ya de adultos. Iglesias, claramente, lo veo de yonqui en una película de Torrente. Y Abascal tendría muchísimo futuro como actor porno.