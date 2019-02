Daniel Norris, el deportista millonario que decidió vivir como un pobre  

Convertirse de la noche a la mañana en millonario no es fácil y, a menudo, las jóvenes estrellas del deporte o del entretenimiento son noticia por su lujoso estilo de vida, con extravagantes adquisiciones. Sin embargo, no todos son así. Daniel Norris, jugador de béisbol con un contrato de dos millones de dólares, no se dejó llevar por el número de ceros de su cuenta corriente y vive con 800 dólares al mes.