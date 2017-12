Dani Mateo, el último famoso contra el procés: “Es de derechas”

El presentador y humorista Dani Mateo ha explicado cuál es el principal motivo por el que no es "independentista". Ha señalado que “la revolución catalana es en realidad una revolución de derechas, aunque se haga contra la derecha”. Según su punto de vista, lo que pretende esta revolución es “soltar lastre” y el lastre, según Mateo, “son personas”. No obstante, empatiza con los motivos independentistas, aunque “no comparto la solución”, declara el cómico. Además, añade, “hay que cambiar lo que está mal, no huir de ello”.