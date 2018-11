Dani Mateo se limpia la nariz con la bandera de España y La Sexta elimina el vídeo

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Con la bandera de España a un lado y el himno nacional sonando de fondo, el cómico ha simulado un estornudo para luego sonarse los mocos con la bandera de España. "No, no, no. Yo no quería ofender a nadie, ni a los españoles, ni al rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos", ha explicado Mateo. "Señores de la Audiencia Nacional, no soy yo, son las contraindicaciones del Frenadol. No administrar a personas hipertensas y mucho menos a presentadores torpes", ha terminado bromeando el presentador.