Dani Carvajal no quiso saludar a Lamine Yamal

Uno de los grandes alicientes durante el Clásico, al margen de haber un título en juego, era ver de nuevo a los jugadores de ambos equipos después de lo sucedido en el último choque. El partido del Santiago Bernabéu fue uno de los más tensos que se recuerdan en mucho tiempo, y varias piezas del Real Madrid y del Barça estuvieron a punto de llegar a las manos. Y si hubo dos protagonistas de estas escenas, fueron Dani Carvajal y Lamine Yamal.