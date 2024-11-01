edición general
Dani Carvajal no quiso saludar a Lamine Yamal

Uno de los grandes alicientes durante el Clásico, al margen de haber un título en juego, era ver de nuevo a los jugadores de ambos equipos después de lo sucedido en el último choque. El partido del Santiago Bernabéu fue uno de los más tensos que se recuerdan en mucho tiempo, y varias piezas del Real Madrid y del Barça estuvieron a punto de llegar a las manos. Y si hubo dos protagonistas de estas escenas, fueron Dani Carvajal y Lamine Yamal.

colipan #1 colipan
Que no te salude un nazi es de agradecer
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
elnacional.cat = bulo (es como eldebate.com, da igual cuando escribas esto)

www.youtube.com/watch?v=Sje6NtI7AcY

CC #1 #2 #5 ....
A.more #2 A.more
Carvajal es más de comérsela a Abascal pero eso si, con el brazo en alto
oceanon3d #5 oceanon3d *
Carvajal es el vivo ejemplo del tipico tópico del futbolista; un personaje que solo sirve para dar patadas a una pelota sin nada de seso en la cabeza.

Por cierto ayer el Mabette ese franchute saco al Madrid del campo para no estar en la entrega de medallas al Barca ... otro mierda que apunta señorío Madridista. Luego se preguntan porque es uno de los clubs mas odiados del mundo.
Elrosquasard #9 Elrosquasard
#5 Fue el Barsa quien primero rompió esa tradición tras un títulod el Madrid y el Barsa argumentando que ellos no jugaban esa competición. Pasillo que hizo el Barsa al Sevilla tras ganar estos la Europa League.

Es posible que sea el mas odiado, también es el mas grande, y el que mayor número de seguidores tiene en el mundo.
Veelicus #14 Veelicus
#9 Desde luego que es el mas seguido del mundo, pero eso no es bueno en si mismo, dale una vuelta y lo entenderas
Glidingdemon #15 Glidingdemon
#9 Ya lo dijo Robe, que te siga o que gustes a mucha gente da igual, la mayoría de la gente es gilipollas. Así que da igual la gente que te siga o gustes y estos gilipollas carvajal, en su vida lo único que ha demostrado es pegarle patadas a un balón, y ser colega de Marco llorente, que segun el nos fumigan todos los días, la tierra es plana y las vacunas kk. Por cierto acaban de echar a patadas a su entrenador. xD xD xD xD xD
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Fascistas en el fútbol, que novedad...
salchipapa77 #7 salchipapa77
Elnacional.cat xD xD xD xD xD


Panfleto inmundo y bulero.
Supercinexin #6 Supercinexin
Para los que no seguimos nada del fúrgol, ni por supuesto tenemos ni idea del salseo que se mueve, ésta no-ticia no aclara absolutamente nada. No dice por qué están reñidos ni enlaza a ningún artículo que lo cuente. Tampoco es que me sorprenda este "periodismo" de mierda, viniendo del panfleto éste de El Nacional Punt cat.
Elrosquasard #10 Elrosquasard
#6 Es muy fácil. Panem et circense. Necesitan que estemos enfrentados para que no podamos unirnos en lo realmente importante.
EsUnaPreguntaRetórica #11 EsUnaPreguntaRetórica *
#6 Carvajal es un reconocido voxero y Lamine Yamal es el enemigo íntimo de todo el facherío patrio.
Pero vamos, que la "noticia" es una auténtica chorrada.
Supercinexin #13 Supercinexin
#11 Lamine Yamal lo conozco de verlo mucho por televisión y sé que los fachas lo odian por ser moro, pero al Carvajal ese ni lo conocía y se ve que es un jugador estrella del Mandril.

Así de desconectado estoy del fútbol, no creo que haga falta decir nada más.
#8 Suleiman
Valors.
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#8 ¿Cuales?
#16 AlexGuevara
Looser se queda corto
