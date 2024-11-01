Dani Carvajal no quiso saludar a Lamine Yamal

Uno de los grandes alicientes durante el Clásico, al margen de haber un título en juego, era ver de nuevo a los jugadores de ambos equipos después de lo sucedido en el último choque. El partido del Santiago Bernabéu fue uno de los más tensos que se recuerdan en mucho tiempo, y varias piezas del Real Madrid y del Barça estuvieron a punto de llegar a las manos. Y si hubo dos protagonistas de estas escenas, fueron Dani Carvajal y Lamine Yamal.
Por cierto ayer el Mabette ese franchute saco al Madrid del campo para no estar en la entrega de medallas al Barca ... otro mierda que apunta señorío Madridista. Luego se preguntan porque es uno de los clubs mas odiados del mundo.
Es posible que sea el mas odiado, también es el mas grande, y el que mayor número de seguidores tiene en el mundo.
Panfleto inmundo y bulero.
Pero vamos, que la "noticia" es una auténtica chorrada.
Así de desconectado estoy del fútbol, no creo que haga falta decir nada más.