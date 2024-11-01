Dani Alves absuelto: un análisis del razonamiento judicial (Hemeroteca)

Una vez hecha pública la sentencia de apelación que absuelve al Sr. Dani Alves del delito de agresión sexual se ha desatado en España la tormenta. Vemos como organizaciones diversas y hasta algunos juristas realizan manifestaciones gruesas y reclaman que en casos de ese tipo debe darse siempre credibilidad a la víctima, volviendo al famoso "Yo sí te creo". Sin embargo, lo más peligroso es ver cómo personas con cargos políticos importantes priorizan incluso esa credibilidad sobre la presunción de inocencia que protege a toda persona