Dancing in the Street | Karen Carpenter  

Extracto de Your All American College Show, grabado en vivo en 1968. Karen, posteriormente miembro junto a su hermano del dúo The Carpenters, siempre prefirió ser conocida como una baterista que canta. Ella, que aquí tiene 18 años, interpreta una versión del mítico tema de Martha Reeves and the Vandellas, también versioneada en 1985 por Bowie y Jagger, entre muchos otros artistas.