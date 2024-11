DANA, nuevo clima y un urbanismo inadaptado

Las ciudades valencianas afectadas, desarrolladas sobre áreas inundables, no cuentan con ninguna construcción adaptada a la inundación. Hay numerosas residencias de ancianos, centros educativos (no nos olvidemos tampoco del barranco de la Muerte en Zaragoza) y servicios públicos básicos en zonas de elevada inundabilidad. La solución no es poner más muros, el agua los esquivará o los reventará, la solución es trasladarlos a emplazamientos seguros.