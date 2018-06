Dan por buena la letra de "La Macarena" y la de "Dos Gardenias" en prueba de inglés nivel C1

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Una cosa es estar en paro y otra que me hagan perder el tiempo. No sé cuántos alumnos estarán ahora pensando que emplean bien su tiempo. No sé cuánto cobra por alumno la empresa que el SERVEF (Servicio Valenciano de Empleo y Formación) ha contratado para gestionar los cursos de inglés on line. Sí sé que es una patata de servicio que seguramente nos cuesta mucho dinero y que nadie se ha molestado en hacer una auditoría del contenido.