¿Y si Daesh ha creado un Estado?

No resulta fuera de lugar preguntarse si Daesh (o IS, como cada uno prefiera) es en realidad un Estado. La respuesta es evidente, no lo es. Pero cabe una matización importante. Aunque este grupo no lo sea, sí ha creado algo que al menos se le parece mucho: el autoproclamado “califato” en parte de Siria e Irak. Los elementos que definen a un Estado son cuatro: territorio, población, soberanía y reconocimiento internacional. Si se repasan uno a uno, vemos que el “califato” de Daesh cumple tres de ellos.