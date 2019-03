Le da la tarjeta y el pin a un mendigo para que saque £20 [ENG]  

Solo podia pasar en Newcastle. El video empieza con un cliente sentado en una mesa exterior en el Harry's Bar and Restaurant, en Gray Street, Newcastle. Un hombre barbudo, vestido con una chaqueta y pantalones de jogging, se acerca al cliente. El "homeless", que aparenta unos veinte años, se llama Colin. El tipo le da su tarjeta bancaria y número de PIN y le dice que tome 20 libras para él. 'No te atrevas a decirme que Newcastle no es el mejor lugar del mundo'.