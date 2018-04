Da positivo en Cannabis y alega que se acaba de besar con una de Podemos

Un conductor de Albacete se ha defendido tras dar positivo en un control anti drogas alegando que acababa de “ligar con una perro flauta”, demostrando además ante los agentes varias fotografías que corroboraban su coartada. “Me he pasado toda la noche besándome con una de Podemos. Yo no fumo nada y nunca lo he probado. A lo mejor me lo ha pasado con su saliva no se”, confesó ‘in situ’.