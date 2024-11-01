edición general
4 meneos
44 clics
CYBERPUNK JAPONÉS - La filosofía del metal

CYBERPUNK JAPONÉS - La filosofía del metal  

Los orígenes del cyberpunk nipón difieren significativamente del resto del mundo, influyendo en su creación aspectos como la música, el cine y el transhumanismo.

| etiquetas: japón , cyberpunk , cine
3 1 0 K 40 cultura
sin comentarios
3 1 0 K 40 cultura

menéame