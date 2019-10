Los cursos prematrimoniales del Obispado de Alcalá recomiendan una guía para “prevenir la homosexualidad”

No al divorcio, no a los métodos anticonceptivos y no a la aceptación de la libre sexualidad de los hijos e hijas. Esas tres negativas forman parte de los cursos prematrimoniales que ofrece la Diócesis de Alcalá de Henares, dirigida por el obispo ultraconservador Juan Antonio Reig Pla. Así consta en los materiales utilizados durante esas charlas, en las que se llega a indicar a las parejas cuándo y cómo deben mantener relaciones sexuales.