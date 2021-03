Curso profesional luthería maestro José María Gil Chueca - gratuito

"Normalmente los lutieres no quieren desvelar los secretos. Yo tuve la suerte de tener un familiar que se jubilaba, y al no tener descendencia, seguí yo con el taller y me enseñó todo lo que sabía. Ha pasado el tiempo y ahora me encuentro en la misma situación y me di cuenta que había mucha gente que deseaba aprender este noble arte, así que decidí escribir estos libros para que mi investigación en los instrumentos de cuerda no cayera en el olvido." José María Gil Chueca