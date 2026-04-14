edición general
1 meneos
11 clics

Las curiosidades de Artemis 2: un peluche astronauta, una editora de Wikipedia en el espacio y guiños de publicidad encubierta

En tiempos de redes sociales y vídeos virales, la misión que devolvió a la humanidad a la Luna por primera vez en más de medio siglo nos dejó grandes hitos y algunos pasajes singulares.

| etiquetas: astronautas , artemis
1 0 0 K 6 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 6 actualidad

menéame