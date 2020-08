El cura que no era cura y los pecados que no pudo perdonar: el Vaticano invalida millones de bautizos por una palabra

Y es que los bautizos en los que el sacerdote no pronuncia estrictamente la fórmula 'Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo', sustituyéndola (como se hacía con frecuencia, especialmente en los años 80 y 90) por el comunitario 'Nosotros te bautizamos...' suponen que la ceremonia no es válida y, por tanto, el niño en cuestión no está bautizado. No es 'oficialmente' católico. Revisen, si lo tienen, el vídeo de su bautismo, y compruébenlo.