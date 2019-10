El cura carca, el nieto, el presidente y el ataúd volador del dictador yacente

No sé cuán generalizado es esto pero al menos yo no siento ningún tipo de emoción por el traslado del cuerpo del dictador de El Valle de los Caídos. Me da igual. En todo caso, de sentir algo, sería una especie de alivio porque termine esta parodia cutre y cierta vergüenza de que no se hubiese llevado a cabo antes. Visto lo visto, no parece que la cosa haya sido muy difícil y el tamaño de la gesta se ha empequeñecido hasta extremos ridículos viendo la pequeñez de los actores que la han protagonizado.