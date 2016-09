La CUP no garantiza el apoyo a los Presupuestos

6 meneos 5 clics

La CUP ha advertido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que su voto favorable a la cuestión de confianza "no es una carta blanca" para aprobar los Presupuestos. Aunque la formación antisistema ha subrayado que "nunca hemos rechazado la posibilidad de apoyar unos presupuestos", la diputada Anna Gabriel ha advertido que no se pueden aprobar unas cuentas "en que no se cree".