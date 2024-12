Se cumplen 9 años de la promesa de Gabriel Rufián de dejar el Congreso en 18 meses

En diciembre de 2015, un joven Gabriel Rufián apareció en una entrevista en Público con un sorprendente mensaje: "En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana". Se cumplen nueve años y Gabriel Rufián pese a no haber cumplido su palabra, no solo no ha cesado de sus responsabilidades sino que se ha aferrado al escaño como pocos. Hoy es el hombre fuerte de ERC en Madrid, líder y portavoz de su grupo parlamentario, y diputado con un sueldo de 115.104 euros anuales.