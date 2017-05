Cultura de la violación, también en horario infantil

El abogado defensor, al fin y al cabo, es la defensa, y si los métodos que usan son o no rastreros, en su profesionalidad y su conciencia quedará. Pero es que la presentadora del programa, Susanna Griso, lejos de tener ni un atisbo de solidaridad de género, comenta a continuación: "Estamos hablando de unos chavales que entienden que el divertimento de los sanfermines es tener relaciones sexuales con una 'gordita', pero no implica que la hayan violado, que hayan agredido sexualmente a esa 'gordita". He copiado literalmente sus palabras.