Esta es una guía diseñada para mostrarle cómo maximizar su rendimiento de plantas de cannabis autoflorecientes en interior. Esta no es una guía definitiva, y no estoy proclamando ser un experto, pero he estado cultivando automáticas por unos años, y obteniendo buenos resultados utilizando los métodos descritos a continuación. Voy a dividir esto en secciones y tratar de explicarlo lo mas simple posible.