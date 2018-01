La culpa siempre la tienen "los demás"

Si, ha sido un aviso que nos hemos cansado de escuchar. Lo que para algunos parece que no tenia importancia. Si no , no es de ley, que hayan cogido a la familia, con personas mayores y niños y se hayan echado a la carretera. Eso si, ahora todo son lamentos y quejas. En todos los medios de comunicación, TV, radio, redes sociales: