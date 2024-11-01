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Cul-de-sac

La política catalana ha demostrado una y otra vez una enorme habilidad para meterse en callejones sin salida y para hacerlo sin que nadie le obligue a ello.

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