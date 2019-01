¡Cuidado con los errores del SEPE!

Se suele decir que a veces la realidad supera la ficción. Y es que no tenemos que olvidar aquella frase que dice "el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento". Ni siquiera si es la propia Administración la que se encarga de ello. En este caso una sentencia obliga a una mujer con su madre de 85 años enferma a devolver 10.000€ de una prestación que le concedieron por error ya que la Ley no considera que su madre dependa de ella. Así que mucho ojo con las prestaciones, no vaya a ser que el día de mañana tengamos que devolverlas.