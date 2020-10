Cuestión de prioridades

Cuando uno se dedica a este oficio de la política, tiene que tener claras algunas cosas. La primera es que no todo es posible, menos aún cuando uno no se tiene mayoría absoluta. Por esta razón, es importante saber cuáles son las prioridades. Los partidos compactos y monolíticos aguantan mal, muy mal, los pactos. Se ha hecho creer a sus militantes que fuera del dogma no hay salvación, cada vez que el partido se ve obligado a una cesión. Se resumen los mandamientos en dos: “Amarás tus cargos como a ti mismo y al líder sobre todas las cosas”.