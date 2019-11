Los dos Pedro Sánchez. Como todo hombre de buen gusto, Pedro Sánchez abominaba de la incoherencia. Quienes sugieren que fue contradictorio, calumnian su memoria. No es que dijera que no a la coalición progresista y luego que sí; lo cierto es que hubo dos Pedros distintos encarnados en un mismo cuerpo: el del no y el del sí.