Cuenta atrás para paralizar los servicios públicos en EEUU por falta de presupuesto

Es la peor pesadilla para el Partido Republicano en un año electoral y está a unas horas de cumplirse. De momento no tienen los votos suficientes para sacar adelante los presupuestos antes de esta medianoche, que es la fecha límite para evitar el llamado "cierre de gobierno", es decir, la suspensión de los servicios federales no esenciales por falta de fondos públicos. Si antes de esta medianoche no se aprueban los presupuestos, Donald Trump celebrará su primer año como presidente con un cierre de gobierno. Será la primera vez en la historia...