A las cucarachas les gusta tu PS4, y tiene que ver con cómo está fabricada

A las cucarachas les gusta tu PS4, y eso es un problema. Sony no ofrece ningún tipo de servicio para desinfestar sus consolas, y según le han contado a Kotaku varios profesionales de la reparación, la mayoría de los dueños ni siquiera acuden a ellos para solucionarlo. Esto es básicamente porque no saben que las tienen, aunque eso no evita que en Estados Unidos a algunos reparadores les llegue por lo menos una consola a la semana con este problema.