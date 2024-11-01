edición general
6 meneos
6 clics
Cuba vuelve a estar en el punto de mira de Washington

Cuba vuelve a estar en el punto de mira de Washington

Reuters informó en exclusiva a principios de octubre que el Departamento de Estado envió un cable no clasificado a docenas de misiones estadounidenses en el que se ordenaba a los diplomáticos que comunicaran a los países que Cuba había enviado hasta 5000 combatientes para apoyar a Rusia contra Ucrania. Los servicios de inteligencia ucranianos promovieron estas afirmaciones en el New York Post, posiblemente en coordinación con el Departamento de Estado, lo que coincidió con la ratificación por parte de la Cámara Alta rusa de un nuevo pacto...

| etiquetas: cuba , medios de comunicación , estados unidos
6 0 0 K 62 Hemeroteca
2 comentarios
6 0 0 K 62 Hemeroteca
Milmariposas #1 Milmariposas
Y luego de arrasar Cuba, levantarán un Matanzas Ressort? Pregunto...

Coñas aparte, espero que ni se le acerquen...
1 K 39
#2 laruladelnorte *
Según ellos, "la experiencia de combate que los ciudadanos cubanos adquieren en Ucrania es un bien peligroso y transferible. Esta experiencia podría utilizarse para entrenar a representantes y desestabilizar otras regiones, en particular en América Latina, amenazando la seguridad de los aliados y socios de Estados Unidos".

Desestabilizar América latina...lo que lleva haciendo EEUUdesde siempre,provocar golpes de estado para poner a sus títeres en el gobierno.
1 K 30

menéame