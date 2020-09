Cuatro 'suplanta' al lehendakari con un tuit falso en el que traslada su "asco descomunal" hacia Torra

El programa de Cuatro 'Todo es mentira', presentado por Risto Mejide, ha mostrado un tuit de una cuenta falsa como si fuera la reacción oficial del lehendakari Iñigo Urkullu a la confirmación de la inhabilitación de Quim Torra por parte del Tribunal Supremo. "A mí, Quim Torra, me da un asco descomunal. Pero no es comparable con el asco que me dan quienes vulneran los cimientos más básicos de la democracia, orquestando un golpe junto con jueces amigos, para quitar de en medio a un tipo que ha ganado las elecciones en su tierra", se podía leer.