Cuatro regiones españolas superaron la riqueza media de la UE en 2016, pero cinco no llegaron al 75%

Madrid (125%), País Vasco (121%), Navarra (114%) y Cataluña (110%) superaron la riqueza media per cápita.Fueron las únicas cuatro comunidades autónomas españolas que en 2015 superaron la riqueza media per cápita de 29.200 euros en la Unión Europea, mientras que cinco regiones (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta) no llegaban al 75% de esta cantidad, según los datos en función del poder de compra (pps) de Eurostat.