Cuarentena voluntaria en el Chinatown español: "No quieren contagiar a sus hijos"

Casi todos los negocios chinos del barrio de Usera, en Madrid, están cerrados. Muchos han vuelto hace poco de las vacaciones de año nuevo y no se fían de sus compatriotas. Miembros de la comunidad confirman que el cerrojazo del Chinatown de Usera no es casualidad. “Hay muchas familias que han vuelto de China de las vacaciones y se han quedado encerradas en sus casas. Van a esperar 15 días o un mes a volver a abrir sus negocios. Dicen que no les importa perder dinero si así evitan contagiar a sus hijos con el coronavirus. A mí me parece muy exag