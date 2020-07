En cuarentena desde el 17 de Abril tras dar positivo a SARS-CoV-2, 15 veces

Milko Mieles se siente "desmoralizado" después de más de tres meses en cuarentena y 15 pruebas PCR positivas. Este mecánico de 49 años lleva separado de su familia desde el 17 de abril y, aunque ahora no tiene síntomas, no consigue negativizar, por lo que no puede abandonar el recinto donde se encuentra aislado para evitar que propague el virus. Después de permanecer ingresado en el Hospital San Gerardo de la ciudad italiana de Monza y haber pasado por otros centros sanitarios, Milko se halla desde el 27 de junio en un centro de la Cruz Roja