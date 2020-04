La cuarentena se debe ir levantando por regiones, no así

No puede ser que lugares con cifras tan dispares adopten las mismas medidas al unísono. El criterio no puede ser este. El criterio debe ser que cuando se vayan llegando a ciertos estadios de propagación y mortalidad, se irán quitando las medidas más restrictivas gradualmente. No tienen ningún sentido que Madrid, con muchísimas más muertes que el resto de España, vaya volviendo a la normalidad al mismo tiempo que el resto de provincias con muchísima menos mortalidad y propagación. Murcia y Madrid no pueden eliminar las restricciones a la vez.