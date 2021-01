Todo sobre los 'youtubers andorranos': cuánto ahorran, qué deducciones tienen allí y qué 'agujero fiscal' dejan a España

El youtuber y streamer Rubén Doblas Gundersen, El Rubius, ha anunciado que pasará a fijar su residencia en Andorra, por lo que a partir de entonces pagará allí sus impuestos como cualquier residente del principado. "Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí. Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", ha afirmado el joven, de 30 años, consciente de que su decisión va a generar polémica, sobre todo después de que otro compañero de profesión, como Ibai Llanos, se haya mostrado...